SARONNO – Il coro Alpe di Saronno festeggia i suoi 75 anni di attività con un concerto commemorativo che si preannuncia carico di emozione e significato. Fondato nel 1950 da Don Luigi Castelli, il coro è oggi una delle realtà culturali più consolidate e apprezzate della città. L’appuntamento è previsto per sabato 24 maggio alle 20.30, nel santuario di Saronno.

A condurre la serata sarà Antonio Caprarica, giornalista, scrittore e saggista di fama nazionale, noto per la sua lunga carriera di inviato Rai in contesti internazionali e autore di numerosi volumi di successo. La sua presenza conferisce prestigio all’evento, sottolineando l’importanza della ricorrenza per la comunità saronnese.

Nel corso della serata verrà ripercorsa la storia del Coro Alpe attraverso una narrazione per immagini proiettate in più momenti, alternata all’esecuzione di brani celebri del repertorio di montagna e canti popolari armonizzati da autori come Bepi De Marzi e Giuseppe Malatesta.

Il programma include pezzi come Ave Maria, Joska la rossa, Monte Nero, Kumbaya e l’immancabile Signore delle Cime, che concluderà il concerto. Ogni brano sarà intervallato da proiezioni che raccontano le tappe fondamentali della lunga storia del coro.

Sotto la direzione artistica del Maestro Dino Carugati, il Coro Alpe ha saputo rinnovarsi pur mantenendo vive le sue radici, ottenendo riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Tra i momenti significativi della sua storia recente, anche la Benemerenza “La Ciocchina” conferita nel 2013 dall’Amministrazione comunale di Saronno.

(foto archivio)

