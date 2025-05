Città

SARONNO – Un’occasione per lasciarsi ispirare, riflettere e sognare: domani, domenica 25 maggio, il Teatro Giuditta Pasta ospiterà la seconda edizione di TEDxSaronno, appuntamento molto atteso dedicato alla forza delle idee e al coraggio del cambiamento. L’edizione 2025 sarà guidata dal tema PLAN@B, una formula che unisce la concretezza di un “Piano B” alla visione di un “Pianeta B”, dove seconde occasioni, innovazione e nuovi inizi trovano spazio per fiorire.

Il tema PLAN@B invita a guardare oltre l’ovvio e ad affrontare le sfide della contemporaneità con creatività e resilienza. Non come ripiego, ma come possibilità concreta di immaginare e costruire un futuro diverso, più sostenibile e inclusivo, in un momento storico in cui il cambiamento non è più un’opzione, ma una necessità.

A dare voce a questo messaggio saranno undici speaker con storie ed esperienze che spaziano dallo sport alla scienza, dall’economia alla comicità. Tra loro, la pallavolista internazionale Valentina Diouf, l’attrice e autrice televisiva Mary Sarnataro, il professore e esperto di traffico spaziale Pierluigi Di Lizia, la manager e autrice Carmen Carulli, il consulente e imprenditore Alessandro Giudici, lo psicologo Alberto Penna, la musicista Bernadett Ditroi, l’esperta di apprendimento Susanna Sancassani, il comico e poeta Rafael Andres Didoni e l’economista Valentina Rotondi. A presentare il progetto sono Stefania Bianco, founder e licensee, e Luca Signori, co-founder, con il supporto di un team di volontari e coach TEDx.

TEDxSaronno 2025 è stato reso possibile grazie al sostegno di partner e sponsor che hanno scelto di credere nel valore della cultura e della condivisione: Olio Fishbar, KIA – Clerici Auto, ACI e Sara Assicurazioni, Camileonte, Huware, Enrico Cantù Assicurazioni, Engel & Völkers, Agamai, Legnani Legal, Sarma Motorrad, Dental Giba, Polo Saronnese di Psicologia, Renova Law, Studio CIS, Jojoba Tour, Buonaguidi & Partners Studio Legale, Unopuntoquattro, Equipe Giuliani Salone di bellezza, Arruda Food e ABC Gadgets.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Saronno. Media partner ufficiali: ilSaronno e VareseNews.

