Cronaca

SARONNO – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri in viale Lombardia a Saronno. Alle 17.20 si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto, in cui è rimasto coinvolto un uomo di 44 anni.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce rossa di Saronno, con una ambulanza, ed hanno trasportato il motociclista all’ospedale cittadino in codice verde. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Per i rilievi e la gestione della viabilità è intervenuta anche la polizia locale di Saronno, obiettivo dei tutori dell’ordine ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto ed accertare le eventuali responsabilità dei fatti.

(foto archivio: precedente intervento dei soccorsi per un sinistro in viale Lombardia)

24052025