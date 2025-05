Cronaca

SARONNO – Incidente nella notte tra venerdì e sabato alla periferia di Saronno, in via Bergamo nei pressi dell’incontro con via Miola. Intorno alle 2 due auto si sono scontrate, in una delle vetture anche un bambino di 4 anni che è stato sottoposto ad accertamenti sanitari.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca per prestare le prime cure, mentre i carabinieri della Compagnia di Saronno si sono occupati dei rilievi. Al momento dell’intervento, nessuno è apparso in gravi condizioni. Da quantificare l’entità dei danni materiali, che non sono apparsi trascurabili, sull’asfalto i passanti hanno infatti potuto osservare numerosi detriti provenienti dai mezzi incidentati.

24052025