Cronaca

SARONNO – Tensione nella mattinata di giovedì alla stazione ferroviaria di Saronno sud, in via San Carlo, nella zona di Cascina Colombara, dove una giovane di 25 anni si è sentita male, forse per forte crisi di panico. L’episodio si è verificato attorno alle 9. Il comportamento agitato della ragazza ha destato preoccupazione tra i presenti, spingendo alcuni viaggiatori a contattare il numero unico per le emergenze per richiedere un intervento immediato.

In pochi minuti sono giunte sul posto le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Saronno e un’ambulanza della Croce rossa. La ragazza, che nel frattempo si è progressivamente calmata, è stata trasportata all’ospedale di piazza Borella per gli accertamenti del caso. Secondo quanto riferito, le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

24052025