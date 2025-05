Città

SARONNO – Un’esplosione di gioia azzurra ha illuminato l’ex scuola Pizzigoni di via Parini, dove oltre cinquanta tifosi del Napoli si sono riuniti, sabato sera, per assistere alla partita decisiva contro il Cagliari. Tra cori, bandiere e un entusiasmo contagioso, la comunità partenopea locale ha celebrato con grande fervore la conquista del quarto scudetto della squadra.

L’evento, organizzato dall’asd Saronno Partenopea, ha visto una partecipazione variegata, con numerosi giovani e famiglie presenti. I bambini, avvolti nei colori azzurri, hanno intonato cori e agitato bandiere, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente. Al fischio finale, l’entusiasmo è esploso in applausi e abbracci, segnando un momento di grande unione e orgoglio per la comunità.

La vittoria del Napoli ha sancito il trionfo della squadra sotto la guida di Antonio Conte. Questo successo rappresenta un’importante rinascita per il club, che ha saputo superare le difficoltà e riconquistare il titolo nazionale

La sede dell’ex Pizzigoni, già nota per ospitare eventi comunitari, si è trasformata in un punto di riferimento per i tifosi napoletani di Saronno, dimostrando come la passione per il calcio possa unire persone di tutte le età e creare momenti indimenticabili.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09