SARONNO – Turno favorevole, almeno sulla carta, per le due formazioni varesotte della Serie A1 softball impegnate oggi nel nono turno di campionato.

L’Inox Team Saronno, attualmente seconda in classifica, ospita sul diamante di via De Sanctis l’Itas Mutua Rovigo, penultima forza del torneo. Nonostante la differenza in classifica, le saronnesi non dovranno abbassare la guardia, soprattutto in gara 2, che vedrà il confronto tra la statunitense Taylor Caudill e la cubana Yamelkis Guevera (foto), che in passato ha indossato anche la maglia del Saronno nelle coppe europee.

Match più insidioso, ma comunque alla portata, per la Rheavendors Caronno Pertusella, che a Bariola affronta le Thunders Castellana. Le caronnesi condividono il quarto posto con Forlì e non possono permettersi passi falsi se vogliono restare in zona playoff.

Programma 9° turno – sabato 25 maggio:

ore 15: Rheavendors Caronno Pertusella-Thunders Castellana,

ore 16: Old Parma-Ares Safety Macerata,

ore 17: Inox Team Saronno-Itas Mutua Rovigo,

Mkf Bollate-Mia Office Pianoro,

Bertazzoni Collecchio-Italposa Forlì.

Classifica: Mkf Bollate (14-3) 824, Inox Team Saronno (12-4) 750, Mia Office Pianoro (11-5) 688,

Rheavendors Caronno Pertusella e Italposa Forlì (10-6) 625, Bertazzoni Collecchio e Thunders Castellana (7-9) 357, Ares Safety Macerata (4-11) 267, Itas Mutua Rovigo (3-11) 214, Old Parma (1-15) 63.

