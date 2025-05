Saronnese

SARONNO – Anche quest’anno il Villaggio Sos di Saronno apre le porte alla cittadinanza con l’atteso appuntamento di “Sos Rock Music”, in programma domenica 8 giugno dalle 14 alle 19 in via Garcia Lorca 9.

L’evento, diventato ormai una tradizione, unisce musica dal vivo, giochi per tutte le età e buon cibo, offrendo un pomeriggio all’insegna della convivialità e del divertimento. Tra le novità dell’edizione 2025 spicca la presenza di stand di realtà amiche e associazioni del territorio, con l’obiettivo di rafforzare la rete locale e promuovere lo spirito di comunità.

L’ingresso è gratuito e l’iniziativa si propone come un momento di festa aperto a tutti, con tanta energia positiva e voglia di stare insieme. Un’occasione perfetta per conoscere più da vicino il Villaggio Sos e le tante persone che ogni giorno si impegnano per costruire relazioni, solidarietà e futuro.

(Foto d’archivio)

