SARONNO – Sarà il Santuario del beato padre Luigi Monti, in via Legnani 4 a Saronno, ad accogliere, sabato 7 giugno, una giornata di profonda spiritualità dedicata alla meditazione nella divina volontà. Il ritiro, guidato da don Umberto Dall’Igna e Ornella Taziani, offrirà ai partecipanti un’opportunità di raccoglimento e formazione interiore a partire dagli scritti della serva di Dio Luisa Piccarreta.

Due i nuclei centrali delle catechesi: “Come essere Pasque viventi“, un invito a incarnare nella propria vita il mistero della risurrezione, e la riflessione intensa e contemplativa su “Le 24 ore della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo“, tratte dal celebre diario spirituale di Luisa Piccarreta.

Il programma si aprirà alle 9 del mattino con l’accoglienza e il ritiro della quota partecipativa. Seguiranno alle 9.30 momenti di preghiera con canti e una prima introduzione tematica. La prima catechesi sarà proposta alle 10, seguita alle 11 dalla celebrazione della santa messa, dedicata ai vivi e ai defunti dell’albero genealogico di ciascun partecipante. Il pranzo, previsto per le 13, sarà libero e comunitario: ciascuno potrà portarlo al sacco e condividerlo in uno spazio all’aperto o all’interno del santuario, a seconda del tempo.

Il pomeriggio riprenderà alle 14.30 con l’adorazione eucaristica, accompagnata da preghiere e da un rosario meditato. Alle 16 è prevista la seconda catechesi, per poi concludere il ritiro alle 17.30 con un momento di saluto e di invio, perché ciascuno possa portare nella propria quotidianità le gioie del Cristo risorto e la misericordia traboccante dal cuore di Gesù sulla croce.

La partecipazione sarà possibile solo previa iscrizione, entro il 31 maggio, in quanto il numero dei posti è limitato. Il contributo richiesto è a offerta libera e coscienziosa, con una quota minima di 10 euro, utile a coprire le spese organizzative, il sostegno alla struttura ospitante e l’apostolato.

Per iscrizioni e ulteriori informazioni è possibile contattare Giuliano Vitale al numero 347 8469054 o scrivere all’indirizzo email [email protected]. Gli organizzatori raccomandano il rispetto della prenotazione effettuata, come gesto di serietà nei confronti della propria fede, dei sacerdoti, dei consacrati e di tutti i partecipanti.

