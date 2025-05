Cronaca

TRADATE – Una bimba di 4 anni è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere stata investita da un’auto in via Rossini. L’incidente è avvenuto sabato 24 maggio intorno alle 20.45, in una traversa della ex Statale Varesina, e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono giunti i mezzi inviati da Areu: un’ambulanza della Croce rossa di Varese, un’automedica e l’elisoccorso decollato da Como. Le condizioni della piccola sono apparse subito gravi, tanto da attivare il massimo livello di emergenza. La bambina è stata stabilizzata sul posto e poi caricata sull’elicottero per il trasferimento a Bergamo.

Presenti anche i carabinieri della tenenza di Tradate, incaricati di effettuare i rilievi e avviare gli accertamenti per chiarire la dinamica. Secondo una prima ricostruzione, la bimba – non residente a Tradate – finita improvvisamente sulla carreggiata. L’auto in transito non è riuscita a evitare l’impatto. Proseguono gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Saronno per definire le responsabilità e verificare tutte le circostanze dell’incidente.

Vuoi altre notizie sulla campagna elettorale?

Gossip, interviste, eventi e aggiornamenti in tempo reale: 👉 clicca qui per accedere alla sezione elettorale di ilSaronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09