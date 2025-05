Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Oggi la gara di andata della semifinale nazionale playoff di Eccellenza fra Caronnese e Sandonà: si gioca dalle 16 allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella, su ilSaronno la cronaca play by play del match.

In arrivo da Sandonà un buon numero di tifosi ospiti che si aggiungeranno ai tantissimi locali che affolleranno l’impianto caronnese. Arbitro designato per l’incontro è Alexandru Dumitrascu di Finale Emilia, assistenti Lorenzo Palma di Bologna e Federico Corbelli di Rimini, quarto uomo Gaetano Alessio Bonasera di Enna.

La Caronnese dovrebbe essere priva di capitan Federico Corno, infortunato.

Sull’altro fronte il Sandonà si annuncia al completo, squadra rocciosa arrivata come la Caronnese seconda nel suo girone di Eccellenza.

La formula dei playoff nazionali

Si qualificherà per il secondo turno di gare spareggio-promozione la squadra che nei rispettivi due incontri avrà ottenuto il maggior punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, al termine della seconda gara verranno effettuati 2 tempi supplementari di 15′ ciascuno e, qualora permanga il risultato di parità, l’Arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia.

Le 14 squadre che si qualificheranno per il secondo turno di gare spareggio-promozione si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno. Le sette squadre che, in base ai criteri previsti per il superamento del primo turno, risulteranno vincenti il doppio confronto del secondo turno, acquisiranno il diritto sportivo di richiedere l’ammissione al campionato nazionale Serie D della stagione sportiva 2025-2026.

(foto archivio: Urban Zibert, elemento di esperienza della Caronnese)

25052025