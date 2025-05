Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Sconfitta amara per la Caronnese nell’andata della semifinale del turno play-off nazionale di Eccellenza contro il Sandonà disputata nel pomeriggio di oggi 25 maggio allo stadio comunale di Caronno Pertusella.

La cronaca – Dopo un avvio prepotente dei padroni di casa, la partita si sblocca al 14′ con De Stefani che, agevolato da una dormita difensiva, insacca facilmente in rete sull’assist dall’out di destra di Scantaburlo e porta in vantaggio a sorpresa il Sandonà. Il primo tempo si chiude con il risultato di 0-1 e un cartellino rosso dopo una rissa veemente in campo che si accende dopo che il giocatore veneto Soncin sferra prima una manata a Napoli e poi spinge altri giocatori della Caronnese.

Nella ripresa i rossoblu scendono in campo con approccio ancora più offensivo dei primi 45 minuti ma, ancora una volta, subisce un goal, questa volta messo a segno al 54′ da Crivaro che concretizza una ripartenza micidiale partita da un calcio d’angolo avversario. Dopo due clamorose e sfortunate traverse, la Caronnese rientra in parità con Doumbia su assist di Battistella che, nonostante le numerose azioni create, fa finire il secondo tempo con il risultato di 1-2 rimandando i conti al ritorno che si disputerà il prossimo 1 giugno a San Donà di Piave.

Le interviste

Su ilSaronno anche il play by play dell’incontro.

Caronnese-Sandonà 1-2

CARONNESE (4-3-3) Paloschi; Dilernia (13’ s.t. Battistella), Galletti, Sorrentino, Napoli; Malvestio, Zibert, Paltrinieri (1’ s.t. Romeo); Doumbia, Colombo, Cannizzaro (44’ s.t. Omoregbe). A disposizione Vergani, Lofoco, Cerreto, Savino, Tondi, Corno. All. Ferri.

SANDONA’ (4-3-3) Battaiotto; Granzotto, Abcha, Pasian, Mazzon (1’ s.t. Di Sopra); Soncin, Fortunato, Teso A. (44’ s.t. Crescente); Crivaro (27’ s.t. Scroccaro), Scantaburlo (36’ s.t. Brichese), De Stefani (31’ s.t. Destito). A disposizione Teso G., Rocchetto, Ruffato. All. Siciliano.

Arbitro Dumitrascu di Finale Emilia (Palma di Bologna e Corbelli di Rimini, quarto uomo Bonasera di Enna).

Marcatori p.t. 14’ De Stefani (S), s.t. 9’ Crivaro (S), 23’ Doumbia (Ca).

Note – Spettatori 600 circa. Angoli 9-2 Caronnese. Ammoniti Fortunato, Galletti, De Stefani, Pasian, Di Sopra. Espulso Soncin al 43’ p.t. Recupero 3-6.

(foto da archivio)