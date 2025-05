Calcio

SARONNO – Sabato sera allo stadio Gianetti di via Biffi il primo atto della semifinale regionale del campionato under 18, vinta dai locali del Fbc Saronno 2-1 contro i milanesi del Pozzuolo. Incontro nel quale i saronnesi di mister Fabio Tibaldo hanno quasi sempre mantenuto il controllo delle operazioni rischiando nella ripresa quando in occasione di uno dei pochi affondi gli ospiti hanno trovato il momentaneo pari, ma nel finale è giunta la rete decisiva dei biancocelesti.

La cronaca – Le principali occasioni del primo tempo: al 28′ Tibaldo del Saronno si vede il tiro rimpallato dal portiere dopo un’azione ad alta velocità, al 43′ sul traversone Modenesi del Fbc si fa trovare puntuale sul palo lontano ed insacca: 1-0; mentre al 45′ sugli sviluppi di un corner ospiti pericolosi con una incornata di Giuliani ma Marchi respinge.

Nella ripresa al 3′ Rinaldi con un tiro dal limite manda la palla sul palo, ed al 6′ bella azione in velocità fra Tibaldo e Rinaldi, il portiere ospite salva in angolo. Al 33′ il pareggio del Pozzuolo, dopo un batti e ribatti in area insacca Gatti, 1-1. Ma il Saronno non si arrende: al 41′ rapida incursione di Sironi che poi riprende palla in area ed insacca: 2-1. Risultato prezioso per il Fbc in vista del match di ritorno che si giocherà mercoledì sera.

Fbc Saronno-Pozzuolo calcio 2-1

FBC SARONNO: Marchi, Alla, Modenesi, Lopez, Stucchi, Provasi, Degano, Tibaldo, Rinaldi, Sironi, Quaglio. A disposizione Visentin, Emiliani, Orhan, Primi, Reina, Salemi, Minini, Fassi, Marsili. All. Tibaldo.

POZZUOLO: Casiraghi, Pascale, Peroni, Di Gregorio, Pellizzoni, Gatti, Frigerio, Giuliani, Nichetti, De Souza, Di Domenico. A disposizione Tirli, Masia, Tabbone, Brioni, Danelli, Rossi, Sparacia. All. Leccioli.

(foto: una fase del match)

25052025