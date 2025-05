iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Un appuntamento con la grande musica classica attende il pubblico domenica 15 giugno alle 21.15 al belvedere del Castello di Monteruzzo, in via Marconi 1 a Castiglione Olona. In programma il concerto sinfonico “La luce in/oltre”, eseguito dal Masolino Ensemble.

Sotto la direzione musicale e artistica del maestro Matteo Madella, l’ensemble castiglionese proporrà un viaggio musicale attraverso i capolavori di celebri compositori come Bartholdy, Tchaikovsky, Dvořák, Mozart, Jenkins e Rameau, in un suggestivo contesto architettonico e paesaggistico.

Per chi lo desidera, la serata potrà essere preceduta da una cena di gala alle 19.45, ospitata nella cornice del Castello e curata da CastellEventi. La partecipazione alla cena è su prenotazione, da effettuarsi entro il 31 maggio contattando il numero 331186122.

La manifestazione, a ingresso libero fino ad esaurimento posti, è patrocinata da Regione Lombardia, Provincia di Varese e Città di Castiglione Olona. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a domenica 22 giugno.

(foto archivio: un precedente evento al Castello di Monteruzzo)

