Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – I vertici territoriali dei carabinieri hanno preso parte nei giorni scorsi all’incontro informativo in sala consigliare, promosso dall’Amministrazione Comunale per affrontare il tema della sicurezza. Accanto al sindaco Massimiliano Occa e al comandante della polizia locale, Claudio Cardea, c’erano infatti Cristiano Barboni, comandante della compagnia carabinieri di Desio e Sebastiano Ciancimino, comandante della tenenza di Cesano Maderno.

Proprio Barboni ha tracciato un quadro articolato della situazione sicurezza sul territorio di Ceriano Laghetto più in generale nel contesto delle Groane, facendo chiarezza sulla percezione di insicurezza e l’incidenza reale dei reati. Viene confermato un aumento dei reati contro il patrimonio (furti, truffe, rapine) che è in linea con la tendenza registrata in tutta l’area nel periodo successivo alla pandemia. Sono invece in calo i reati legati alla tossicodipendenza. Va poi precisato che non ci sono evidenze di collegamenti tra presenza di tossicodipendenti e aumento dei furti nelle abitazioni. Al contrario, questi ultimi reati risultano invece commessi perlopiù da gruppi specializzati che si spostano da un comune all’altro. Il capitano Barboni ha ricordato la presenza della pattuglia di pronto intervento dei carabinieri dedicata al territorio e operativa 24 ore su 24, sottolineando il valore della tempestività delle segnalazioni e ribadendo l’importanza della collaborazione con i cittadini, elemento fondamentale per garantire maggiore controllo del territorio.

Lo stesso comandante della compagnia di Desio ha espresso apprezzamento per la decisione dell’Amministrazione di avviare ufficialmente il progetto di controllo di vicinato.

Il sindaco e il comandante della polizia locale hanno illustrato quanto già introdotto a livello comunale, con il potenziamento della rete di videosorveglianza e il progressivo rinnovo dell’illuminazione pubblica, fondamentali per aumentare la sicurezza urbana. La presenza di aree ben illuminate e sempre maggiormente coperte da sistemi di sorveglianza remota è infatti spesso il primo e più efficace deterrente nei confronti dei malintenzionati.

Nell’ultima parte dell’incontro è intervenuta Maura Polonia, coordinatrice del progetto di controllo di vicinato di Cesano Maderno, che ha mostrato, utilizzando alcune slide, il funzionamento del progetto, attivo già in molti comuni da anni, spiegandone i principi, i benefici conseguenti e le modalità di attivazione. Il controllo di vicinato di Ceriano Laghetto avrà presto una sezione dedicata sul sito del Comune ma nel frattempo chi fosse interessato a partecipare al progetto, può contattare la polizia locale che fornirà indicazioni sul referente di zona.