SARONNO – Un buongiorno alle urne per dare il buon esempio. I candidati sindaco di Saronno, nel primo giorno di voto, hanno deciso di non perdere tempo e si sono presentati ai seggi già dalla mattina, prima o dopo la messa, con sorrisi, strette di mano e qualche battuta con elettori e scrutatori.

La prima a recarsi al seggio è stata Novella Ciceroni, alle 10, all’Aldo Moro di viale Santuario: look sobrio, sorriso pronto e qualche scambio di battute con chi la riconosceva. Poco dopo, alle 10.45, è arrivato Augusto Airoldi alla San Giovanni Bosco, accolto da strette di mano. A chiudere la carrellata, alle 12.30, Ilaria Pagani alla Rodari: anche lei ha salutato scrutatori e cittadini.

A fare eccezione è stato Rienzo Azzi, il quarto candidato sindaco, impossibilitato a recarsi alle urne a causa di un’ernia discale che lo tiene bloccato da alcuni giorni.

Tutti e tre i candidati presenti ai seggi hanno anche partecipato al progetto exit poll organizzato da ilSaronno in collaborazione con l’Itis Riva, la prefettura e diverse associazioni cittadine. L’iniziativa coinvolge ragazzi e volontari che, indossando pettorine e armati di schede anonime, raccolgono le risposte degli elettori in uscita per stimare le preferenze sui candidati sindaco e sui partiti. I risultati saranno disponibili lunedì 26 maggio dalle 15,02 sul sito di ilSaronno, con grafici e diretta.

Un gesto semplice, quello dei candidati, ma che racconta la voglia di esserci e di dare il buon esempio, in un momento cruciale per la città.

