Città

SARONNO – Oggi domenica 25 maggio Saronno vive un’esperienza inedita: per la prima volta in città vengono realizzati degli exit poll cittadini, con l’obiettivo di far conoscere da vicino le dinamiche elettorali e i metodi di rilevazione del voto. Un’iniziativa senza precedenti che coniuga partecipazione civica ed educazione, coinvolgendo studenti, cittadini e numerose realtà del territorio.

Il progetto è promosso da ilSaronno e dall’Itis Riva con la condivisione della Prefettura di Varese, il sostegno del Rotary Club Saronno, di Running Saronno e dei corsisti Unitre impegnati nelle attività redazionali del quotidiano.

Ma come funziona l’exit poll? I cittadini possono aderire in modo semplice e veloce: fuori da cinque plessi scolastici sede di seggio saranno presenti gazebo con studenti e volontari facilmente riconoscibili grazie alle pettorine blu con la scritta bianca “Exit poll ilSaronno”.

Scuole coinvolte:

Scuola Primaria Aldo Moro – viale Santuario 13

Scuola Primaria Giuseppe Pizzigoni – via Parini 54

Scuola Secondaria di Primo Grado Angelo Bascapè – via Ramazzotti 23

Scuola Primaria Gianni Rodari – via Toti

Scuola Primaria San Giovanni Bosco – via Don Davide Albertario 1

Orari di partecipazione:

dalle 8.30 alle 12.30

dalle 14.30 alle 18.30

Sotto ogni gazebo, i partecipanti troveranno un’urna realizzata artigianalmente dalla storica cooperativa Cls, leggera, riutilizzabile e pensata per minimizzare l’impatto ambientale. Gli studenti consegneranno un facsimile in formato A4 della scheda elettorale su cui, in forma assolutamente anonima, gli elettori potranno ripetere la propria scelta di voto. La scheda andrà poi inserita nell’urna per essere scrutinata il giorno successivo.

I risultati saranno disponibili lunedì 26 maggio: saranno pubblicati online su ilSaronno.it, analizzati a fini didattici e commentati in un approfondimento speciale che coinvolgerà anche i ragazzi che hanno partecipato all’iniziativa.

L’obiettivo? Capire come funziona un voto, imparare il metodo del campionamento, educare alla cittadinanza attiva. Un piccolo ma concreto laboratorio di democrazia nel cuore di Saronno, con i giovani protagonisti e un’intera città chiamata a partecipare.

QUI TUTTO IL PROGETTO

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09