Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Attimi di tensione all’alba di domenica 25 maggio a Garbagnate Milanese, dove un uomo di 31 anni e una donna di 29 sono caduti nel canale Villoresi, in via Monte Nero. A notarli è stato un passante, che ha chiamato il 112 vedendoli in difficoltà. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanze e carabinieri, ma i due sono riusciti a tornare a riva da soli.

I due sono stati portati in codice verde all’ospedale Salvini per accertamenti, al di là dello spavento la coppia non ha comunque riportato gravi conseguenze.

(foto archivio: una veduta del canale Villoresi che passa a Garnbagnate Milanese)

25052025