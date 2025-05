Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 24 maggio, spiccano due episodi di cronaca notturna a Saronno e nei dintorni, l’affissione di adesivi contro il genocidio e no vax in centro, e la presentazione dei rendering del futuro parco di villa Gianetti.

Sono stati presentati i rendering del nuovo parco di villa Gianetti: un progetto atteso che prevede spazi verdi rinnovati, giochi per bambini e un’area dedicata agli eventi.

In via San Giuseppe sono comparsi adesivi contro il genocidio e no vax, suscitando reazioni tra i residenti e l’attenzione delle autorità per capire chi li abbia affissi.

Paura alla stazione di Saronno sud, dove una ragazza ha avuto una crisi di panico: determinante l’intervento dei carabinieri e del personale del 118 per calmarla e assisterla.

Notte movimentata in via Bergamo, dove un violento scontro tra auto ha richiesto il soccorso di un bambino di 4 anni: fortunatamente nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Mattinata difficile tra Turate e Rovello Porro, dove due incidenti stradali hanno portato due persone in ospedale: ancora in corso gli accertamenti sulle cause.

Si avvicinano le elezioni comunali a Saronno: ecco tutte le informazioni pratiche su come, quando e dove si vota per non farsi trovare impreparati ai seggi.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09