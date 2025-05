Città

SARONNO – Un aiuto concreto per anziani e persone sole: è questo lo spirito che anima l’iniziativa organizzata da Il Gabbiano Odv, associazione sempre attenta ai bisogni della comunità. Giovedì 29 maggio alle 20,30, all’X2 tra piazza Matteotti e viale Amendola, si terrà un incontro gratuito per imparare a difendersi da furti e truffe.

L’incontro, intitolato “Proteggiti dalle truffe! Conoscere per proteggersi”, vedrà la partecipazione di Fortunato Molino, responsabile del Nucleo di Polizia Giudiziaria del comando polizia locale di Saronno, che spiegherà strategie semplici e pratiche per evitare di cadere nelle trappole dei malintenzionati.

Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione soprattutto per chi vive solo e per gli anziani, spesso i più vulnerabili di fronte ai tentativi di raggiro. Il Gabbiano Odv conferma così la sua intraprendenza e il suo impegno nel portare sul territorio non solo solidarietà, ma anche strumenti concreti di prevenzione.

L’ingresso è libero e aperto a tutti. Per informazioni: [email protected].

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09