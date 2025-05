Città

SARONNO – Si tiene oggi, domenica 25 maggio, la festa organizzata dalla comunità dello Sri Lanka di Saronno. L’evento, che prende il nome di Suruya Mangalya 2025, si svolge al centro sportivo Matteotti grazie alla collaborazione con l’Fbc Saronno, che ne gestisce la struttura. La celebrazione ha preso il via questa mattina alle 10 in via Sampietro 71. Il programma prevede momenti culturali, musica, danze e cibo tradizionale, con il coinvolgimento di adulti e bambini.

A Saronno la comunità dello Sri Lanka è composta da oltre 150 persone: una presenza significativa e attiva, che ogni anno si ritrova per mantenere vive le tradizioni e condividere un momento di festa con tutta la cittadinanza.

Alla riuscita dell’iniziativa collaborano anche diverse realtà imprenditoriali legate alla comunità, tra cui ristoranti, agenzie di viaggio e attività commerciali.

(foto: oggi il centro sportivo Matteotti ha aperto le sue porte alla comunità dello Sri Lanka)

25052025