Città

SARONNO – “Purtroppo una ernia del disco per un movimento errato mi costringe ad un breve ricovero all’ospedale di Circolo di Varese. Volevo scendere per votare ma mi e’ stato giustamente proibito dai medici (e dal dolore). Sarò operato appena sfiammato e mi rivedrete presto. Grazie per i tantissimi messaggi di conforto e di auguri anche da parte dei miei colleghi candidati, che ringrazio in modo particolare!”

Sono le parole del candidato sindaco del centrodestra unito Rienzo Azzi che oggi, domenica 25 maggio, pur non avendo potuto votare ha tenuto ad esprimere la propria vicinanza alla città che vive un momento tanto importante della propria vita civica.

Vuoi altre notizie sulla campagna elettorale?

Gossip, interviste, eventi e aggiornamenti in tempo reale: 👉 clicca qui per accedere alla sezione elettorale di ilSaronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09