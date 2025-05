SARONNO – Un progetto didattico corale che ha visto collaborare studenti, docenti, una redazione, tanti tanti volontari e soprattutto gli elettori saronnesi. Così si può riassumere il successo del progetto exit poll.

Oggi, come annunciato, ai cinque seggi cittadini sono stati allestiti i gazebo per permettere agli elettori di ripetere il proprio voto partecipando così all’iniziativa organizzata da ilSaronno con Itis Riva e in collaborazione con la Prefettura di Varese.

“E’ stata una giornata unica e sono davvero orgogliosa di tutti i partecipanti – racconta Sara Giudici, direttrice de ilSaronno – a partire dagli studenti, davvero preparati, disponibili, entusiasti ed operativi (grazie anche ai genitori che li hanno autorizzati e accompagnati) fino agli elettori che hanno aderito con energia e entusiasmo”.

Un successo che viene raccontato anche dai numeri: oltre mille i voti raccolti in 5 seggi.

“Da me e dall’intera redazione de ilSaronno – continua – un grazie profondo ed autentico a tutti i volontari: al team gazebo del Running Saronno, al Rotary club che ha partecipato con volontari e allestimenti, all’associazione nazionale Carabinieri che ha garantito la vigilanza nella pausa pranzo, ai miei corsisti Unitre, senza dimenticare i due collaboratori de ilSaronno che si sono resi disponibili a quest’avventura. Ultimo, ma non meno importante, un doveroso grazie alle docenti che hanno seguito passo a passo tutti i ragazzi”.

Da sottolineare anche l’adesione di tutti i candidati sindaci, che hanno partecipato con attenzione e disponibilità al progetto: Augusto Airoldi, Novella Ciceroni e Ilaria Pagani hanno votato nella mattinata e si sono prestati a ripetere simbolicamente il loro voto ai gazebo degli exit poll, dimostrando grande sensibilità verso un’iniziativa di educazione civica così importante.

E non è ancora finita: “Da domani mattina tutte le schede passeranno al team informatico che, con il sostegno di Michele Pinto, editore del gruppo Vivere ed esperto di exit poll locali, si occuperà dello spoglio in modo che alle 15.02 i risultati saranno disponibili su ilSaronno e per la diretta on the road”.

Ci sono state anche critiche e qualche polemica. Conclude Sara Giudici: “Sinceramente, all’inizio della mattinata sono rimasta stupita di come si potesse apostrofare studenti al lavoro in un progetto didattico di educazione civica. Certo, si può non apprezzare, non aderire, non condividere metodi e motivazioni ma sono rimasta colpita dalla piccolezza di alcuni comportamenti. Fortunatamente volontari e studenti hanno spazzato via tutto con il propri entusiasmo. Stessa cosa anche per gli elettori che a colpi di voti, adesioni e sorrisi hanno dimostrato di essere una città con un polo scolastico di oltre 10 mila studenti capace di condividere e far crescere i propri ragazzi”.

