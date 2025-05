Eventi

SARONNO – In un tempo segnato da incertezze e fragilità, è la speranza a diventare il filo conduttore di un’iniziativa aperta e inclusiva: si intitola “Testimoni di Speranza” il percorso promosso da Casa di Marta in occasione del Giubileo della Speranza, con il sostegno della Fondazione per la famiglia profumo di betania onlus, Caritas cittadina, e la comunità pastorale di Saronno.

Si tratta di un ciclo di incontri pubblici, articolati tra preghiera, testimonianze, dialoghi letterari e riflessioni condivise, con l’obiettivo di offrire spunti di crescita personale e comunitaria a partire da un concetto spesso trascurato ma essenziale: la speranza come forza viva, concreta e generativa.

Per chi vive quotidianamente la fragilità (sia essa materiale, relazionale o esistenziale) la speranza non è un’astrazione, ma un’urgenza concreta, una sfida quotidiana, una tensione che si traduce in relazioni nuove e possibili. Con questa consapevolezza, Casa di Marta ha scelto di raccogliere voci differenti, provenienti da mondi diversi, per condividere esperienze e parole che aiutino a comprendere e coltivare questa forza interiore.

Il programma si è aperto il 22 maggio con un rosario comunitario promosso dalla Caritas cittadina, momento di raccoglimento e spiritualità condivisa. Tra gli appuntamenti centrali oggi, sabato 24 maggio alle 18, a Casa di Marta (via Petrarca, 1), sarà ospite don Paolo Alliata, autore e sacerdote, che guiderà un incontro ispirato ai suoi libri “L’avventura umana” e “L’amore trova il modo“. Un dialogo profondo tra letteratura, fede e quotidianità, per esplorare parole che possono davvero “edificare l’umano”.

Gli incontri si svolgono con la partecipazione di volontari attivi nel sociale, che portano la loro esperienza diretta sul campo, e con l’intervento di monsignor Giuseppe Marinoni, prevosto di Saronno, da sempre sensibile ai temi della comunità e dell’accoglienza.

A chiudere il percorso, dal 30 giugno al 3 luglio, sarà l’installazione fotografica “We, Home“, realizzata per i cinquant’anni del Cisf (Centro internazionale studi famiglia). La mostra, in collaborazione con Famiglia Cristiana e il gruppo editoriale San Paolo, esplorerà il valore della famiglia come luogo primario di speranza, nodo fondamentale della rete sociale.

L’iniziativa vuole essere, nelle parole degli organizzatori, un ponte tra chi aiuta e chi ha bisogno, tra chi crede ancora nel cambiamento e chi cerca un senso in mezzo alle difficoltà. Perché, come ricorda l’intero progetto, la speranza non è un privilegio di pochi, ma un bisogno universale che chiede di essere ascoltato e custodito.

(foto d’archivio)

