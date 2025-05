Città

SARONNO – Da questa mattina alle 7 sono aperti i seggi elettorali di Saronno: si vota oggi, domenica 25 maggio, fino alle 23 e domani, lunedì 26 maggio, dalle 7 alle 15. Se nessun candidato otterrà più del 50% dei voti, si andrà al ballottaggio domenica 8 e lunedì 9 giugno.

Come si vota? È semplice.

👉 Ti verrà consegnata una sola scheda.

Su questa scheda troverai:

i nomi dei candidati sindaco,

i simboli delle liste,

due righe accanto ai simboli per scrivere le preferenze.

Cosa puoi fare?

✅ Puoi fare una croce solo sul nome del sindaco.

✅ Puoi votare una lista: in questo modo il voto va anche al sindaco collegato.

✅ Puoi fare voto disgiunto: un sindaco e una lista che non lo sostiene.

✅ Puoi indicare fino a due preferenze per i consiglieri comunali, ma se scrivi due nomi devono essere un uomo e una donna della stessa lista. Se scrivi due nomi dello stesso genere, la seconda preferenza non sarà valida.

Cosa portare con te?

Un documento d’identità valido (carta d’identità, patente, passaporto).

La tessera elettorale: controlla che ci siano ancora spazi per i timbri.

Se hai perso la tessera, è rovinata o piena, puoi andare all’ufficio elettorale del Comune che resterà aperto per tutto il periodo delle votazioni per aiutarti e rilasciare un duplicato.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09