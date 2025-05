Softball

CARONNO PERTUSELLA – L’ultima giornata del girone d’andata del campionato di serie A1 di softball, andata in scena sabato, ha regalato grandi emozioni e importanti conferme per le formazioni varesotte. L’Inox Team Saronno e la Rheavendors Caronno hanno centrato entrambe una preziosa doppietta che consolida le rispettive posizioni in classifica e rafforza le ambizioni playoff.

Saronno a mezzo passo dalla vetta

Al “diamante” di casa, l’Inox Team Saronno non lascia scampo all’Itas Mutua Rovigo, imponendosi con due nette vittorie: 9-1 in gara uno (chiusa al sesto inning) e 4-0 in gara due. Nel primo incontro è stato un terzo inning esplosivo da sei punti a spaccare la partita, con protagoniste Saviola, autrice di un fuoricampo, e De Luca che ha firmato un altro home run da 2 RBI. In gara due, Saronno parte subito forte e costruisce il vantaggio ripresa dopo ripresa. Decisiva anche la prestazione in pedana di Caudill, che chiude la gara con 11 strike out e solo due valide concesse.

Grazie a questo successo e al pareggio nello scontro al vertice tra Bollate e Bologna, Saronno si porta a mezzo punto dalla vetta, occupata proprio da Bollate (15-4 contro il 14-4 di Saronno).

Caronno ribalta tutto nel finale e completa lo sweep

Due vittorie anche per la Rheavendors Caronno, che batte le Thunders Castellana al termine di due match combattuti: 7-6 e 6-4. Gara 1 è un concentrato di emozioni. Le Thunders sembravano aver ipotecato il successo portandosi sul 6-2 al settimo, ma Caronno compie una straordinaria rimonta: Blesa, Rossini e Salvioni suonano la carica, poi è Caldon, con una battuta in scelta difesa, a firmare il punto della vittoria.

Nel secondo incontro Caronno parte meglio e trova il vantaggio con Sheldon, poi allunga con i fuoricampo di Lozada e Blesa. Le Thunders provano a rientrare, ma le varesotte rispondono con il punto del 6-4 che sigilla la doppietta. Con queste vittorie, Caronno sale a quota 12 successi, agganciando Forlì al quarto posto con un record di 12-6.

Pari, invece, per l’Mkf Bollate in casa contro Pianoro.

I risultati

Pubbliservice Parma – Ares Safety Macerata 1-2 e 3-11 (6° inning)

Bertazzoni Collecchio – Italposa Forlì 0-7 (6° inning) e 0-1 (8° inning)

Inox Team Saronno – Itas Mutua Rovigo 9-1 (6° inning) e 4-0

Mkf Bollate – Mia Office Bologna 12-4 (5° inning) e 0-1

Rheavendors Caronno – Thunders Castellana 7-6 e 6-4

Classifica: Mkf Bollate 15-4 (.789), Inox Team Saronno 14-4 (.778), Mia Office Bologna 14-6 (.700), Rheavendors Caronno e Italposa Forlì 12-6 (.667), Bertazzoni Collecchio e Thunders Castellana 7-11 (.389), Ares Safety Macerata 6-11 (.353), Itas Mutua Rovigo 3-15 (.167), Pubbliservice Parma 1-17 (.056).

(foto: Rheavendors Caronno in azione a Bariola contro le Thunders)

25052025