TRADATE – Sono ufficialmente aperte le iscrizioni all’oratorio estivo 2025 degli oratori di Tradate, Abbiate e Ceppine, con il patrocinio del Comune di Tradate. Per partecipare, è necessario prima consegnare il modulo cartaceo d’iscrizione in segreteria. Solo dopo questa fase sarà possibile procedere con l’iscrizione alle singole settimane di attività.

Le iscrizioni settimanali si possono effettuare in diversi modi:

online tramite l’app “Evviva”

in contanti o con bonifico, direttamente presso le segreterie, durante gli orari indicati o nel corso dell’oratorio estivo stesso.

L’iniziativa è rivolta ai bambini e ai ragazzi della comunità ed è uno dei momenti più attesi dell’estate tradatese.

Per ulteriori dettagli, è consigliabile rivolgersi alle segreterie parrocchiali o consultare i canali ufficiali degli oratori.

(foto: precedente iniziativa in oratorio a Tradate)

25052025