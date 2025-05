Saronnese

UBOLDO – È iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: il Palio delle Contrade. Ma quello in programma dal 13 al 22 giugno non sarà un Palio come tutti gli altri. Il 2025 segna infatti una ricorrenza speciale: il cinquantesimo anniversario della manifestazione, un traguardo importante che sarà celebrato con un’edizione particolarmente ricca di eventi e momenti simbolici.

Nato mezzo secolo fa, il Palio delle Contrade è diventato nel tempo un vero e proprio patrimonio culturale per il paese di Uboldo. Ogni anno coinvolge centinaia di cittadini, contradaioli e volontari in una sfida all’insegna della tradizione, del gioco e della condivisione. L’edizione 2025 sarà un’occasione per ripercorrere la storia di questo evento che ha saputo rinnovarsi anno dopo anno, mantenendo sempre vivo lo spirito identitario della comunità.

In questi giorni il paese è in fermento, le contrade sono al lavoro con allenamenti, prove e incontri organizzativi per arrivare pronte al grande evento. Il programma della manifestazione sarà particolarmente denso, con iniziative per tutte le età, spettacoli, giochi, competizioni tra le contrade e momenti celebrativi dedicati ai 50 anni del Palio.

Un momento clou sarà domenica 15 giugno, giornata dedicata proprio ai festeggiamenti per l’anniversario. In quella data, oltre alle tradizionali attività ludiche, sono previste cerimonie commemorative e sorprese per omaggiare la storia del Palio e i tanti cittadini che ne hanno fatto parte nel corso degli anni.

(Foto: edizione dello scorso anno)

