VILLAGGIO BROLLO – La comunità si prepara a vivere il momento più atteso e sentito della “Festa della Madonna dei Lavoratori“, promossa dalla parrocchia Madonna del Carmine e dalle numerose realtà del territorio.

Lunedì 26 maggio, infatti, sarà il giorno della solenne processione con la statua della Madonna, un rito che da anni rappresenta il culmine della devozione, della memoria collettiva e dell’identità di Brollo. Un momento che richiama non solo i fedeli, ma anche chi torna ogni anno per rinnovare un legame profondo.

La partenza è fissata per le 20.30, dal piazzale della parrocchia Madonna del Carmine, in via Repubblica. Guidati dalla luce delle candele e dalla preghiera comune, i partecipanti percorreranno un itinerario che toccherà via Mascagni, via Verdi, via Isonzo e infine Piazza Grandi, per poi concludersi davanti alla chiesetta della Madonna dei Lavoratori, cuore spirituale della manifestazione. A presiedere la processione sarà don Massimiliano Mazza, in occasione del suo decimo anniversario di ordinazione sacerdotale: un anniversario significativo che si intreccia idealmente con la storia di questa festa e della comunità che la rende viva ogni anno.

Accanto alla dimensione religiosa, anche in questa giornata non mancheranno gli appuntamenti popolari: il luna park, la sagra del pesce e la pesca di beneficenza continueranno ad animare la zona di Piazza Grandi, offrendo occasioni di incontro, gioco e condivisione. Il contrasto tra la gioia semplice delle giostre e la spiritualità della processione racconta bene l’anima di una festa capace di unire antichità e contemporaneità, festa e raccoglimento.

E mentre gli echi della processione si andranno spegnendo nei giorni seguenti, la festa si avvierà con discrezione verso la chiusura. L’ultimo appuntamento ufficiale si terrà mercoledì 28 maggio, sempre alle 20.30, nella chiesetta della Madonna dei Lavoratori: un santo rosario e una santa messa animati dalla Contrada Lepre, che chiuderanno idealmente questo lungo cammino iniziato il 7 maggio. Un momento di raccoglimento, ringraziamento e saluto.

Con il patrocinio dei comuni di Ceriano Laghetto, Limbiate e Solaro, e con l’impegno congiunto di realtà associative come Adps Le Groane, Progetto Gemma, Associazione amici della chiesetta e i commercianti di Brollo, la “Festa della Madonna dei Lavoratori” si conferma anche quest’anno una delle manifestazioni più significative del territorio.

(foto d’archivio)

