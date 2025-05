Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Tutto pronto per il ritorno del primo turno dei playoff nazionali di Eccellenza. Domenica 1 giugno la Caronnese sarà chiamata a ribaltare il 2-1 subito in casa contro il Sandonà, nella gara d’andata disputata ieri al centro sportivo di corso della Vittoria. In palio c’è la possibilità di proseguire il cammino verso la Serie D.

Nella sfida di andata, giocata domenica 25 maggio, i rossoblù di mister Michele Ferri sono stati protagonisti di una partita generosa ma sfortunata. Al 13’ il Sandonà è passato in vantaggio con De Stefani, e nonostante la superiorità numerica dal 41’ del primo tempo per l’espulsione di Soncin, la Caronnese non è riuscita a completare la rimonta. Anzi, al 9’ della ripresa Crivaro ha firmato il raddoppio ospite. Solo al 22’ è arrivata la rete di Doumbia, che ha accorciato le distanze riaccendendo le speranze per il ritorno. La Caronnese ha dominato il possesso palla e creato diverse occasioni, colpendo anche una traversa con Cannizzaro, ma la difesa ospite ha retto l’urto fino al triplice fischio.

Decisivo sarà dunque il match di domenica prossima in Veneto, dove servirà una vittoria con almeno due gol di scarto per continuare a inseguire il sogno promozione.

La partita di Caronno

La fotogallery

Le interviste

26052025