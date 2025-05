Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Notti movimentate in piazza Vittorio Veneto, dove tra sabato e domenica si sono verificati episodi di violenza e danneggiamenti che hanno messo in allarme i residenti.

Tutto è cominciato con una rissa tra una decina di giovani, che si sono affrontati con urla, colpi e vetri spaccati. Alcuni testimoni parlano anche di un ragazzo ferito al volto. I carabinieri, allertati da alcuni cittadini, sono intervenuti sul posto e hanno identificato dieci persone.

Il giorno dopo la situazione era ancora visibile: finestrini rotti e un’auto danneggiata in sosta. La sera successiva nuovi schiamazzi sono stati accompagnati da un tentato furto di una Tesla. I ladri, però, non sapevano che l’auto era dotata di telecamere interne, le riprese sono ora al vaglio degli inquirenti.

(foto archivio)

26052025