CASTIGLIONE OLONA – Appuntamento a Castiglione Olona, mercoledì 28 maggio alle 21 al Castello di Monteruzzo di Via Marconi con l’incontro “Nepal non solo montagne” in compagnia di Patrizia Broggi che racconterà dei sui tanti viaggi in Nepal, dalla pianura al confine con l’India, su fino al tetto del mondo. Una serata dove i presenti, attraverso un percorso fotografico che li condurrà da 0 a 8000 metri, resteranno affascinati da questo paese e scopriranno tanti aspetti diversi da quello per cui è conosciuto, le grandi vette Himalayane.

Proprio le montagne sono state il motore che ha mosso l’autrice, Patrizia Broggi, a recarsi in Nepal nel 1991. Dopo quel primo trekking nella valle del Makalu, Patrizia si è innamorata del paese e delle sue genti, divenendo tra le promotrici della fondazione dell’associazione Eco Himal, di cui è vicepresidente (www.ecohimal.it). Recatasi nel paese moltissime volte, l’ultima lo scorso novembre, la curiosità l’ha portata a scoprire luoghi di questo territorio talvolta lontani dalle rotte classiche, e proprio in una valle isolata ha vissuto il violentissimo terremoto che ha colpito il Nepal nell’aprile nel 2015, un’esperienza che l’ha portata ad impegnarsi ancora di più per il sostegno della popolazione.