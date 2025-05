iltra2

CASTIGLIONE OLONA – È stata inaugurata sabato 24 maggio al Map-Museo arte plastica di via Roma a Castiglione Olona la mostra Forme Urbane, dedicata al lavoro degli artisti del duo Urbansolid Art. L’esposizione sarà visitabile fino al 15 giugno 2025.

Conosciuti per il loro approccio innovativo alla street art, gli Urbansolid portano l’arte urbana nella terza dimensione: sculture che si fondono con l’architettura cittadina, calchi anatomici e oggetti simbolici capaci di dialogare direttamente con chi attraversa lo spazio urbano. Le loro opere non si limitano a decorare, ma interrogano e trasformano il contesto in cui si inseriscono, creando un’esperienza partecipata e coinvolgente.

L’inaugurazione si è aperta con la partecipazione delle autorità locali e con una conferenza dell’artista Francesca Caraffini, seguita dalla presentazione delle installazioni urbane collocate nel centro storico del borgo. Nel corso dell’evento sono stati annunciati anche gli appuntamenti previsti per celebrare i “20+1 anni” del Map, primo museo in Italia interamente dedicato all’arte plastica. Il calendario comprende incontri, conferenze, musica e naturalmente nuove esperienze artistiche.

26052025