Città

SARONNO – Affluenza in calo rispetto a 5 anni fa, code in municipio per ritirare le schede, attimi di tensione alla Bascapè: così si può riassumere la prima giornata ai seggi a Saronno, dove domenica 25 maggio si è votato dalle 7 alle 23 per eleggere sindaco e consiglio comunale.

Seggi aperti e giornata movimentata

I trentotto seggi cittadini si sono aperti regolarmente al mattino, garantendo una macchina organizzativa ben sorvegliata dalle forze dell’ordine. Durante la giornata non è mancato un intenso via vai in municipio per il ritiro delle schede elettorali, con qualche rallentamento nel pomeriggio dovuto a problemi tecnici nella stampa dei documenti. Poco prima di mezzogiorno si è registrato un episodio movimentato al seggio della scuola Bascapè: una donna, non residente a Saronno, ha dato in escandescenze, urlando contro le istituzioni. L’intervento immediato delle forze dell’ordine ha riportato la calma, accompagnando la donna lontano dal seggio dopo un ultimo gesto di sfregio verso la sede di voto.

Il gesto dei candidati sindaco

Un momento simbolico della giornata è stato offerto dai candidati sindaco, che già al mattino si sono presentati ai seggi per dare il buon esempio, tra sorrisi, strette di mano e la partecipazione al progetto exit poll organizzato da ilSaronno con l’Itis Riva.

I dati sull’affluenza

Per quanto riguarda l’affluenza, alle 23 aveva votato il 40,43% degli aventi diritto, pari a poco più di 31 mila elettori. Le percentuali variano tra sezioni, dal 25,35% della sezione 22 al 46,22% della sezione 17. Un dato più basso rispetto al 2020, quando si era arrivati al 49,83%. Si potrà votare anche lunedì 26 maggio fino alle 15. Per farlo è necessario presentarsi con un documento valido e la tessera elettorale, verificando che ci siano spazi disponibili per i timbri; l’ufficio elettorale comunale resterà aperto per rilasciare eventuali duplicati.

Grande successo per gli exit poll

Grande entusiasmo anche per il progetto degli exit poll, organizzato da ilSaronno insieme agli studenti dell’Itis Riva, in collaborazione con la Prefettura e diverse associazioni. Sono stati superati i mille voti raccolti, grazie alla partecipazione degli elettori e all’impegno dei ragazzi, trasformando l’iniziativa in un vivace momento di confronto e coinvolgimento civico fuori dai seggi.

