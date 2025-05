Città

SARONNO – Saronno sta vivendo ore decisive: oggi, lunedì 26 maggio, i seggi sono aperti dalle 7 alle 15 per permettere ai cittadini di scegliere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. Si tratta della seconda giornata di voto, dopo la lunga maratona elettorale di domenica 25 maggio, quando le urne sono rimaste aperte fino alle 23. Se nessuno dei candidati otterrà la maggioranza assoluta, il ballottaggio tra i due più votati si svolgerà domenica 8 e lunedì 9 giugno.

Come si vota: guida pratica per gli elettori

Gli elettori ricevono un’unica scheda, dove sono riportati i nomi dei candidati sindaco e i simboli delle liste che li sostengono. Accanto a ogni simbolo ci sono due righe per indicare le preferenze ai consiglieri comunali. L’ordine dei nomi sulla scheda è stato determinato tramite sorteggio.

Nel sistema elettorale per i comuni sopra i 15 mila abitanti, come Saronno, si può votare solo per il candidato sindaco, oppure per una lista collegata (in questo caso il voto va anche al sindaco). È consentito il voto disgiunto, scegliendo un candidato sindaco e una lista che non lo sostiene. Per i consiglieri comunali, si possono esprimere una o due preferenze, ma se si scelgono due nomi devono essere di genere diverso all’interno della stessa lista, altrimenti la seconda preferenza sarà annullata.

Documenti da portare e assistenza ai seggi

Per poter votare, è necessario presentarsi con un documento d’identità valido (carta d’identità, patente, passaporto) e la tessera elettorale. È importante verificare che sulla tessera ci siano ancora spazi liberi per i timbri; in caso di tessera completa, smarrita o deteriorata, l’ufficio elettorale del Comune è aperto anche durante le operazioni di voto per il rilascio dei duplicati e per fornire assistenza ai cittadini.

Chi sono i candidati in corsa

La sfida elettorale vede quattro candidati: Augusto Airoldi, sindaco uscente, sostenuto dalle liste civiche “Percorso Democratico” e “Saronno Civica”; Rienzo Azzi, candidato del centrodestra, sostenuto da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia; Ilaria Pagani, candidata del Partito Democratico, appoggiata da “Insieme per Crescere” e “Tu@ Saronno”; Novella Ciceroni, sostenuta da “Idea Futuro”, “Obiettivo Saronno” e “Saronno Sicura”.

Sono le ultime ore per esprimere la propria scelta e partecipare attivamente alla vita della città. Alle 15.02, ossia alla chiusura dei seggi, saranno resi noti i risultati dei primi exit poll della storia di Saronno. Sono stati organizzati da ilSaronno con l’itis Riva e la collaborazione della Prefettura.

