SARONNO – Due testa a testa: così l’exit poll degli studenti dell’Itis Riva con ilSaronno, organizzato con la collaborazione della Prefettura di Varese, racconta lo spoglio che ci attende oggi pomeriggio, lunedì 26 maggio.

Il primo risultato è chiaro: si andrà al ballottaggio tra Ilaria Pagani e Rienzo Azzi. La candidata del centrosinistra (Pd, Tu@Saronno, Insieme per crescere) e quello del centrodestra unito (Fi, Fdi e Lega) si sfideranno l’8 e 9 giugno per conquistare la fascia tricolore.

In modo impressionante, i due candidati sono, negli exit poll, quasi a pari merito: il 32,5% degli intervistati domenica, 25 maggio, nei cinque seggi presi in esame (Aldo Moro, Pizzigoni, Rodari, Bascapè, San Giovanni Bosco) ha scelto l’ex assessore e il 33,5% l’ex consigliere regionale. In alcuni seggi, come Pizzigoni, il più votato è Azzi con il 37%; in altri, come Rodari, Pagani è in vantaggio con il 41%. Tra gli elementi di analisi delle prossime ore ci sarà quello del peso che l’assenza, per motivi di salute, del candidato Azzi ha provocato alla coalizione e quindi che spazi di manovra ci sono per un recupero. Se i dati saranno confermati, Saronno conferma un’anima di centrosinistra con valutazioni tutte da fare sull’impatto che una corsa unitaria avrebbe potuto avere.

Quello Pagani e Azzi non è l’unico testa a testa. La lotta c’è anche tra Novella Ciceroni e Augusto Airoldi. La coalizione viola (Obiettivo Saronno, Saronno Sicura, Idea Futuro) ha ottenuto il 17,5% dei voti, mentre quella dell’ex sindaco (Saronno Civica, Percorso Democratico) si ferma al 16,5%. Anche qui ci sono seggi molto diversi: grande performance per la coalizione di Airoldi alla San Giovanni Bosco (25%), mentre i sostenitori di Novella Ciceroni hanno brillato all’Aldo Moro (26%).

E i partiti? Pur considerando che si tratta di un progetto didattico, con un margine di errore stimato tra il 3% e il 5% per ogni lista, le sorprese non mancano.

Nel centrodestra exploit del 16% per Forza Italia (era al 6,18%), con Fratelli d’Italia al 9% (era al 7%) e Lega al 7% (con un crollo dal 21% del 2020). Nel centrosinistra poche sorprese: Pd primo partito con il 24% (salito rispetto al 17% del 2020, grazie al traino di Pagani), seguito da Tu@Saronno al 6% (era al 6,58% all’ultima tornata) e dalla neonata Insieme per crescere che arriva al 4%, ben più del 2,86% preso nel 2020 da Azione con Italia Viva.

Per Augusto Airoldi, Saronno Civica si conferma al 12% (come il 10% dell’ultima consultazione), mentre Percorso Democratico sarebbe al 5%.

Obiettivo Saronno si conferma l’ammiraglia, con il doppio dei voti (9%) rispetto alle altre due nuove compagini, Saronno Sicura e Idea Futuro, attestate al 4%. Nel 2020 i viola avevano preso il 12%, quindi sono in crescita.

C’è stato voto disgiunto? Negli exit poll si vede pochissimo: con circa un +1% che Airoldi ha strappato a Pagani.

Si tratta, lo ripetiamo, dei risultati di un exit poll didattico realizzato dagli studenti dell’Itis Riva di Saronno, con ilSaronno e la collaborazione della Provincia di Varese. Domenica, 25 maggio, sono stati raccolti 1.219 voti in cinque degli otto seggi della città.

Ecco la tabella con il risultato degli exit poll

Candidato sindaco Liste Voti % Novella Ciceroni 17 % Obiettivo Saronno 9 Saronno Sicura 4 Idea Futuro 4 Augusto Airoldi 17 Saronno Civica 12 Percorso Democratico 5 Rienzo Azzi 33 Forza Italia 16 Lega Nord 7 Fratelli d'Italia 9 Ilaria Pagani 33 Pd 24 Tu@Saronno 6 Insieme per crescere 4

