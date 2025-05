Città

SARONNO – Il conto alla rovescia è finito. Oggi, lunedì 26 maggio, alle 15 si sono chiusi i seggi e si apre ufficialmente lo spoglio elettorale per scegliere il prossimo sindaco di Saronno. Un momento attesissimo, seguito in diretta play by play su ilSaronno, con aggiornamenti emozionanti minuto per minuto.

QUI LA DIRETTA FIRMATA GIULIA ARITI

Quattro candidati, quattro storie, un solo vincitore. C’è Novella Ciceroni, con Obiettivo Saronno, Idea Futuro e Saronno SiCura, pronta a portare una ventata di novità. Augusto Airoldi, sindaco uscente, sostenuto da Saronno Civica e Percorso Democratico, punta a confermare quanto fatto. Ilaria Pagani, con Partito Democratico, Tu@Saronno e Insieme per crescere, ha fatto della cura ai servizi e al welfare il suo cavallo di battaglia. Rienzo Azzi, con il centrodestra compatto (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia), si presenta con un programma di sicurezza e rilancio economico.

Le urne hanno parlato, ora tocca alle schede svelare il verdetto. Chi conquisterà Saronno? Restate con noi per vivere ogni istante di questa sfida palpitante!

