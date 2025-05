Città

SARONNO – Dopo il successo della giornata di ieri, che ha visto oltre mille elettori partecipare al progetto didattico degli exit poll, oggi è il momento di passare allo spoglio delle schede. L’iniziativa, organizzata da ilSaronno con l’Itis Riva e con la collaborazione della Prefettura di Varese, ha coinvolto studenti, docenti, volontari e tantissimi cittadini che si sono recati ai gazebo allestiti nei cinque seggi cittadini: Aldo Moro, San Giovanni Bosco, Rodari, Sant’Agnese e Leonardo da Vinci.

Ora tutta l’attenzione è puntata sull’Itis Riva, dove questa mattina, lunedì 26 maggio, prenderà il via lo spoglio. Il programma per l’elaborazione dei dati, realizzato dalla docente di informatica Marina Maccarone insieme all’esperto di exit poll locali Michele Pinto, editore del gruppo Vivere, permetterà di avere già un primo quadro indicativo: chi sono i candidati in testa, se si andrà al ballottaggio, come sono ripartite le percentuali tra i partiti.

I risultati saranno resi noti a partire dalle 15, durante una diretta speciale “on the road”, mentre tutti i dati dettagliati saranno pubblicati subito online su www.ilsaronno.it.

“Quella di ieri stata una giornata unica – ha raccontato Sara Giudici, direttrice de ilSaronno – grazie agli studenti entusiasti e preparati, ai genitori, agli elettori e ai volontari del Rotary club, del Running Saronno e dell’associazione nazionale Carabinieri, oltre ai corsisti Unitre e ai collaboratori della nostra redazione. Siamo tutti in attesa di conoscere prima i risultati di questo lavoro e poi… di quelli effettivi”.

Non è mancato il sostegno di tutti i candidati sindaci: Augusto Airoldi, Novella Ciceroni e Ilaria Pagani, che nella mattinata hanno partecipato votando ai gazebo, mostrando disponibilità e attenzione verso questo progetto di educazione civica.

