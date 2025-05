Città

SARONNO – Nessuna sorpresa: tra le notizie più lette di ieri, domenica 25 maggio, grande attenzione è stata riservata alle elezioni amministrative di Saronno, tra aggiornamenti, curiosità e primi dati dagli exit poll. Non sono mancati purtroppo episodi di cronaca, come l’incidente a Tradate e l’intervento a Garbagnate, mentre in città si celebra anche la scienza con entusiasmo nelle scuole.

Rienzo Azzi, candidato a sindaco di Saronno, ha fatto sapere di essere ricoverato per un’ernia e di non poter votare, ma ha voluto comunque mandare un messaggio di vicinanza alla città. Gli altri 3 candidati alle elezioni di Saronno si sono presentati fin dal mattino ai seggi, tra sorrisi, strette di mano e i primi scatti che hanno immortalato l’atmosfera di questa importante giornata elettorale.

Per chi avesse ancora dubbi, è stato pubblicato un utile vademecum con tutte le informazioni pratiche su come, quando e dove votare a Saronno, per garantire un corretto svolgimento del voto.

Gli exit poll a Saronno hanno registrato un successo corale, con oltre mille voti raccolti, segnalando già le prime tendenze e alimentando l’attesa per i risultati ufficiali.

A Tradate una bambina di 4 anni è stata investita e trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Bergamo: le sue condizioni hanno destato subito grande apprensione.

A Garbagnate una coppia è caduta nel canale Villoresi ed è stata soccorsa dai vigili del fuoco, intervenuti rapidamente per trarli in salvo evitando conseguenze più gravi.

Alla primaria Gianni Rodari si è conclusa con entusiasmo la Settimana della Scienza, trasformando la scoperta scientifica in una vera festa per i bambini e le famiglie.

