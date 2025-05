Cronaca

LAZZATE / CESANO MADERNO – Incidente stradale nel primo pomeriggio di sabato 24 maggio in via Monte Rosa a Lazzate. Intorno alle 13.55 un’auto e una moto si sono scontrate, causando il ferimento di un ragazzo di 16 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Seregno e un’ambulanza della Croce Rossa di Misinto. Il giovane, soccorso in codice verde, è stato trasportato all’ospedale di Desio per accertamenti. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

A Cesano Maderno intervento di soccorso nella mattinata di sabato 24 maggio in corso Roma, dove una donna di 65 anni è caduta al suolo. L’allarme è scattato alle 9.55. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Misinto. La donna è stata soccorsa in codice giallo e trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni non sono comunque apparse critiche.

