Cronaca

SARONNO – Sono state le grida della donna, brutalmente picchiata, a far scattare l’allarme nel primo pomeriggio di venerdì 23 maggio. Attirando l’attenzione dei residenti di via Sampietro, all’altezza dell’ex ostello, la donna è riuscita a mettere in fuga l’aggressore con qui secondo i testimoni aveva una relazione. Il quartiere Matteotti è stato teatro prima del weekend di una violenta lite tra una donna un nuovo con cui verosimilmente aveva o aveva avuto un legame affettivo, degenerata in mezzo alla strada davanti a numerosi testimoni.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente la donna, sottraendole poi con forza la bicicletta su cui lei si trovava e dileguandosi rapidamente, lasciandola in lacrime e in stato di shock.

Le urla della donna hanno spinto alcuni residenti a intervenire: sono stati loro a dare l’allarme, chiamando subito i carabinieri della compagnia di Saronno, che sono arrivati sul posto per prestare i primi soccorsi e avviare le indagini. Parallelamente, è stato allertato il servizio di pronto intervento sanitario per fornire assistenza alla donna, visibilmente provata dall’accaduto.

I militari hanno immediatamente raccolto le testimonianze dei presenti e avviato le ricerche per rintracciare l’uomo, fuggito in sella alla bicicletta.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09