Comasco

ROVELLO PORRO – A partire da oggi, lunedì 26 maggio, condizioni meteo permettendo, prenderà il via il secondo ciclo di interventi di manutenzione del verde pubblico sul territorio comunale a Rovello Porro. I vari interventi saranno opportunamente segnalati ai cittadini, con le indicazioni del caso.

Il programma predisposto dal Comune prevede una serie di rasature e sfalci dell’erba nelle aree verdi e lungo i cigli dei tratti stradali, per garantire decoro urbano e sicurezza. L’amministrazione comunale rovellese invita i cittadini alla collaborazione e segnala che i lavori potrebbero subire variazioni in caso di maltempo.

(foto archivio: intervento di sfalcio del verde in un’area della zona)

26052025