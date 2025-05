Città

SARONNO – Un piccolo gruppo partito dal Santuario si è trasformato in un grande fiume di biciclette: è così che si può raccontare Bicipace 2025, quarantunesima edizione di un’iniziativa ormai storica per il territorio, organizzata da Fiab Saronno.

La giornata è iniziata in venti, all’alba della domenica, pedalando tra le vie della città. Ma già a Cantalupo si sono aggiunti altri dieci ciclisti, e a Parabiago il gruppo è cresciuto ancora, unendosi a un altro folto drappello. Poi, tappa dopo tappa, con gli incontri a Canegrate, Busto Garolfo, Inveruno e Cuggiono, il corteo ha raccolto partecipanti da ogni angolo della zona, fino ad arrivare alla colonia fluviale di Turbigo: centinaia di persone unite per una giornata di festa, ma anche di riflessione sulla pace.

“Non c’erano solo sportivi esperti – spiega Fiab Saronno – ma famiglie con bambini, anziani, giovani: un popolo multicolore su due ruote, che ha voluto dire un forte “no” alla guerra e un “sì” convinto alla convivenza pacifica. Il colpo d’occhio era impressionante: una lunga scia di biciclette che ha percorso strade normalmente dominate dal traffico automobilistico, ma che per un giorno si sono trasformate in vie di condivisione e rispetto”.

E non solo tra ciclisti: l’esperienza raccontata da Fiab Saronno sottolinea anche la pazienza e la collaborazione degli automobilisti, che lungo il percorso hanno aspettato con calma il passaggio del corteo, senza proteste né tensioni. Un piccolo segnale, forse, di come la convivenza sulle strade sia possibile.

Bicipace 2025 si conferma così non solo un evento sportivo, ma un momento di comunità, capace di mettere al centro valori importanti come il rispetto, la solidarietà e la voglia di costruire un futuro migliore, pedalata dopo pedalata.

