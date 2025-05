Primo piano

SARONNO – L’attesa è finita: oggi, lunedì 26 maggio, alle 15.02 in punto, ilSaronno trasmetterà in diretta i risultati dei primi exit poll realizzati grazie al progetto didattico che ha coinvolto studenti, docenti e volontari, raccogliendo oltre mille voti dei cittadini saronnesi ai gazebo presenti nei cinque seggi cittadini. Un lavoro corale che ha permesso di mappare le prime tendenze e dare un’indicazione su chi siano i candidati in testa, se sarà necessario il ballottaggio e come si distribuiscono i consensi tra le liste.

La diretta sarà un vero e proprio grande evento, realizzato al bar Good Morning di via Mazzini 14, grazie al service di Paolo Zerbi. Non mancheranno aggiornamenti dai seggi, per raccontare in tempo reale come stanno andando le operazioni di voto e lo spoglio. A dare voce al racconto anche Beppe Nigro, storico saronnese, ex docente e politico di lungo corso, che commenterà e analizzerà i dati emersi. Un appuntamento imperdibile per chi vuole vivere da protagonista questa giornata elettorale.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09