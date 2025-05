Città

SARONNO – Sabato 31 maggio alle 21, l’Auditorium Aldo Moro di via del Santuario 13 ospiterà la conferenza “Il simbolismo degli scacchi nella letteratura, nell’arte, nel cinema”, promossa dall’associazione Scacchisaranno e condotta da Giorgio Chinnici.

Un appuntamento culturale che esplora il mondo degli scacchi da una prospettiva inedita: non solo gioco, ma potente simbolo presente nei romanzi, nei dipinti e nei film. Dalla scacchiera come metafora esistenziale fino alle sue rappresentazioni più celebri, il relatore accompagnerà il pubblico in un viaggio ricco di suggestioni.

Ingresso libero con prenotazione consigliata.

Info: 371 1179430 – [email protected]

(Foto: archivio)

