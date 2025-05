Cronaca

SOLARO – Momenti di apprensione nella serata di domenica 25 maggio al Villaggio Brollo, dove una donna di 75 anni è stata colta da un malore all’interno della propria abitazione, al secondo piano di un edificio in via del Mercato.

L’allarme è scattato poco dopo le 20.30. Impossibilitata ad alzarsi dal divano, la donna si trovava sola in casa. Sul posto sono intervenuti la polizia locale, un’ambulanza e una squadra dei vigili del fuoco, che hanno raggiunto l’appartamento accedendo da una finestra del bagno con l’autoscala, consentendo così ai soccorritori di entrare e prestare le prime cure.

La donna è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Saronno. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

