Calcio

SARONNO – Nello scorso weekend sportivo due eventi in grado di catalizzare l’interesse degli appassionati locali.

Calcio Eccellenza

Nel calcio domenica allo stadio di corso della Vittoria di Caronno Pertusella la semifinale dei playoff nazionali di Eccellenza con la Caronnese che ha perso la gara di andata contro il Sandonà, 1-2. La parola all’attaccante del Caronno, Abdou Doumbia ed all’allenatore Michele Ferri; oltre che al tecnico ospite Vincenzo Siciliano, riguardo all’esito del match e le prospettive in relazione alla gara di ritorno di domenica prossima.

Basket Dr2

Nel basket, semifinale campionato maschile Dr2, venerdì sera la Robur Saronno ha giocato e vinto in trasferta a Milano contro l’Azzurra Niguardese. Parola al tecnico saronnese, Alessandro Leva.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

26052025