news

Genova è una delle città più affascinanti del nord Italia, un porto storico che conserva ancora oggi le tracce di un glorioso passato marinato e mercantile. Capoluogo della Liguria, questa città si estende lungo una stretta fascia costiera incastonata tra il mare e l’Appennino, regalando scorci suggestivi e atmosfere autentiche. A maggio, con le giornate che si allungano e il clima mite, Genova diventa una meta particolarmente piacevole per chi desidera unire cultura, storia e mare in un’unica esperienza.

Situata in una posizione strategica tra la Riviera di Levante e quella di Ponente, Genova offre al visitatore un patrimonio ricco e variegato: dai Palazzi dei Rolli, dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, ai vicoli del centro storico che si aprono improvvisamente su piazze luminose e chiese barocche. La città è anche famosa per la sua cucina, i panorami collinari e il suo rapporto inscindibile con il mare, testimoniato dal grande Porto Antico e dall’Acquario, uno dei più importanti d’Europa.

Il centro storico: cuore pulsante della città

Il centro storico di Genova è uno dei più estesi d’Europa ed è un vero e proprio labirinto di vicoli, chiamati “caruggi”, che si snodano tra antichi palazzi nobiliari, botteghe artigiane e trattorie tipiche. Camminare per queste stradine permette di immergersi nell’identità più autentica della città, dove ogni angolo racconta una storia. Via Garibaldi, un tempo Strada Nuova, ospita alcuni dei più importanti palazzi genovesi, tra cui Palazzo Rosso, Palazzo Bianco e Palazzo Tursi, oggi parte del sistema museale cittadino.

Non distante si trova la Cattedrale di San Lorenzo, con la sua particolare facciata a fasce bianche e nere, simbolo dell’architettura ligure medievale. Al suo interno, oltre alle opere d’arte, è custodita una bomba inesplosa risalente alla Seconda Guerra Mondiale, che rappresenta uno degli episodi più singolari della storia recente della città.

Passeggiando nel dedalo dei vicoli si possono scoprire anche la casa natale di Cristoforo Colombo, le antiche porte della città e numerose chiese romaniche. È consigliabile indossare scarpe comode e prendersi il tempo necessario per assaporare ogni dettaglio, lasciandosi guidare dall’intuito piuttosto che da un itinerario rigido.

Il Porto Antico e l’Acquario di Genova

La zona del Porto Antico è uno degli esempi più riusciti di riqualificazione urbana in Italia. Progettata dall’architetto Renzo Piano per le celebrazioni colombiane del 1992, l’area è oggi un punto di riferimento non solo per i turisti ma anche per i genovesi stessi. Qui si trovano spazi espositivi, ristoranti, caffè e aree verdi affacciate direttamente sul mare.

L’attrazione principale del Porto Antico è l’Acquario di Genova, il più grande d’Italia e uno dei più importanti in Europa. Ospita oltre 12.000 animali di 600 specie diverse e offre un’esperienza immersiva che affascina adulti e bambini. Le vasche sono state progettate per riprodurre fedelmente gli ambienti naturali degli animali marini, con particolare attenzione alla salvaguardia della biodiversità. La visita all’Acquario rappresenta anche un’occasione per riflettere sull’importanza della tutela degli ecosistemi marini.

Accanto all’Acquario si trovano la Biosfera, una grande sfera di vetro che ospita una foresta tropicale, e l’ascensore panoramico Bigo, che permette una vista a 360 gradi sulla città e sul porto.

Musei, palazzi e cultura: Genova città d’arte

Genova è una città profondamente legata all’arte e alla cultura. Oltre ai musei ospitati nei Palazzi dei Rolli, merita una visita la Galleria d’Arte Moderna all’interno di Villa Saluzzo Serra, nel quartiere di Nervi. Gli appassionati di storia marittima troveranno interessante il Galata Museo del Mare, che racconta l’evoluzione della navigazione attraverso una ricca esposizione di modellini, strumenti nautici e ricostruzioni interattive.

Un luogo poco noto ma estremamente suggestivo è la Commenda di Prè, complesso medievale a pochi passi dal porto, che in passato fungeva da ospedale e rifugio per pellegrini. Oggi ospita mostre temporanee e laboratori didattici.

Chi proviene da Roma o da altre grandi città spesso rimane sorpreso dalla varietà e dalla qualità dell’offerta culturale di Genova, che si presenta come una capitale della cultura meno blasonata ma ugualmente ricca. Per coloro che arrivano in città con un bagaglio pesante o fuori orario per il check-in in albergo, può essere utile sapere che è attivo un servizio di deposito bagagli Genova, collocato in punti strategici della città e particolarmente comodo nei pressi delle stazioni ferroviarie e del porto.

Come muoversi a Genova: trasporti pubblici e consigli pratici

Muoversi a Genova richiede un po’ di pazienza ma è anche parte dell’esperienza. A causa della particolare conformazione geografica, con dislivelli frequenti e strade strette, la rete di trasporti è articolata e variegata. L’azienda AMT gestisce autobus, metropolitana, ascensori pubblici, funicolari e una linea ferroviaria urbana.

La metropolitana collega alcune aree chiave come Brin, Dinegro, la stazione di Genova Piazza Principe, il Porto Antico, De Ferrari e Brignole. Tuttavia, il mezzo più diffuso resta l’autobus, che copre capillarmente i quartieri cittadini, compresi quelli collinari. Le funicolari e gli ascensori verticali rappresentano una soluzione affascinante e storica per superare i dislivelli, regalando anche belle viste sulla città.

Per chi preferisce muoversi a piedi, si consiglia di concentrarsi sulle zone centrali, dove la maggior parte delle attrazioni è raggiungibile senza l’uso di mezzi. Tuttavia, non bisogna sottovalutare la fatica causata da salite e discese frequenti, soprattutto nei mesi più caldi.

Chi arriva in auto dovrà tenere conto delle limitazioni al traffico e delle zone a traffico limitato (ZTL), concentrate soprattutto nel centro storico. I parcheggi sono pochi e costosi, pertanto è consigliabile utilizzare i mezzi pubblici o parcheggiare in una zona periferica ben collegata al centro.

Quartieri e panorami: esplorare oltre il centro

Oltre al centro e al Porto Antico, Genova offre numerosi quartieri e scorci panoramici che vale la pena visitare. Il quartiere di Boccadasse, antico borgo di pescatori, è uno degli angoli più pittoreschi della città. Le case colorate affacciate sul mare, le barche tirate a riva e i locali sul lungomare creano un’atmosfera che ricorda i paesi delle Cinque Terre, ma con un’anima più urbana e autentica.

Nervi è un altro quartiere affacciato sul mare, noto per la passeggiata Anita Garibaldi, una lunga passerella che si snoda tra scogliere e giardini, particolarmente suggestiva nelle ore del tramonto. I parchi di Nervi ospitano anche musei e ville storiche immerse nel verde.

Per una vista panoramica su tutta Genova, è consigliabile salire al Belvedere di Spianata Castelletto, raggiungibile con l’omonimo ascensore. Da qui si possono ammirare i tetti del centro storico, il porto, le colline circostanti e, nelle giornate limpide, perfino le coste della Corsica.

Chi dispone di più giorni può spingersi fino ai Forti di Genova, costruzioni militari ottocentesche che si trovano sulle alture attorno alla città e che oggi costituiscono una rete escursionistica affascinante e poco conosciuta.