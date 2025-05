Città

Saronno – Si terrà martedì 27 maggio 2025 alla Biblioteca Civica di Saronno (Viale Santuario 2), l’attesa iniziativa “Next Choice”, una mattinata interamente dedicata all’orientamento post diploma rivolta agli studenti delle scuole superiori.

Organizzato da InformaGiovani Saronno con il patrocinio della Città di Saronno, l’evento offrirà ai ragazzi l’opportunità di incontrare numerose realtà accademiche e formative, esplorando percorsi universitari, post-diploma e professionali.

Tra gli enti espositivi confermati figurano importanti atenei e istituti: Liuc, Università degli Studi di Milano, Milano-Bicocca, Iulm, Insubria, Pavia, Politecnico di Milano, Cattolica, Bocconi, Ssml Carlo Bo, Altiero Spinelli, Naba, Ied, Accademia Teatro alla Scala, e molti altri, comprese realtà come Its Academy e associazioni per esperienze all’estero.

L’ingresso è libero e l’orario di apertura va dalle 9.30 alle 13.45. Un’occasione preziosa per i giovani che si preparano a compiere una scelta decisiva per il loro futuro.

