Città

SARONNO – “L’importante è partire dall’ascolto, sempre, nella vita e in politica ancora di più.” È uno dei passaggi chiave dell’intervento di Luca Amadio, consigliere comunale e primatista di preferenze per Obiettivo Saronno, nel commento a caldo ai microfoni de ilSaronno sul risultato elettorale. Segna così una posizione differente rispetto alla coalizione.

Amadio sottolinea subito un elemento che gli lascia amarezza: “Il fatto che abbia votato solo un saronnese su due dovrebbe far riflettere tutti. È una sconfitta per la città, i cittadini e chi fa politica.”

Nonostante ciò, il capolista di Obiettivo Saronno difende il risultato della lista civica: “Siamo un gruppo civico che si è confrontato con partiti strutturati e il loro storico appeal. Non ricordo a memoria una coalizione civica arrivare al 14,83% contro le grandi coalizioni di partiti ed ex sindaco. Cinque anni fa eravamo quasi al 13%. Ora ognuno farà le proprie riflessioni, anche all’interno del direttivo, ma non credo che sia un risultato che giustifica amarezza.”

Per Amadio questi sette anni di esperienza rappresentano un percorso importante e, dopo la prima riunione con cui il direttivo ha deciso di non apparentarsi ne di dare indicazioni di voto, chiarisce: “questo è il momento delle riflessioni personali. Credo che l’ascolto dovrebbe venire prima. Come sempre nella vita e ancor di più in politica. Resto convinto che il nostro sia stato un risultato positivo e significativo.”

